Протести проти Лукашенка: гасло "Жыве Беларусь" можуть прирівняти до нацистської символіки

Міністерство внутрішніх справ Білорусі пропонує прирівняти до нацистської символіки гасло "Жыве Беларусь". Він став одним із символів протестів проти режиму Олександра Лукашенка.
Про це пише DW.
Відповідний проект з переліком такої символіки надійшов на погодження до Комітету держбезпеки.
"МВС бачить в гаслі вітання і "бойовий клич", які ряд колабораціоністських організацій використовували в роки Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.
Гасло "Жыве Беларусь" на початку XX століття зустрічається у вірші народного поета Білорусі Янки Купали і використовувався в піснях вітебських партизан крім того, гасло до грудня 2020-го знаходився на першій смузі видання "Народна газета", що є органом білоруського парламенту - Національних зборів.
Раніше повідомлялося, що влада Білорусі має намір віднести біло-червоно-білий прапор до нацистської символіки.