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Протести проти Лукашенка: гасло "Жыве Беларусь" можуть прирівняти до нацистської символіки

Автор: РБК-Україна

Міністерство внутрішніх справ Білорусі пропонує прирівняти до нацистської символіки гасло "Жыве Беларусь". Він став одним із символів протестів проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це пише DW.

Відповідний проект з переліком такої символіки надійшов на погодження до Комітету держбезпеки.

"МВС бачить в гаслі вітання і "бойовий клич", які ряд колабораціоністських організацій використовували в роки Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Гасло "Жыве Беларусь" на початку XX століття зустрічається у вірші народного поета Білорусі Янки Купали і використовувався в піснях вітебських партизан крім того, гасло до грудня 2020-го знаходився на першій смузі видання "Народна газета", що є органом білоруського парламенту - Національних зборів.

Раніше повідомлялося, що влада Білорусі має намір віднести біло-червоно-білий прапор до нацистської символіки.

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