Протесты в Париже: радикалы атаковали полицию, произошли задержания

Фото: протесты в Париже (cgtn.com)

В Париже прошла очередная акция протеста против закона "О глобальной безопасности". В ходе акции протестующие бросали в полицейских бутылки и другие предметы, а правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Об этом сообщает BFMTV.

Акция в Париже началась в 13:00 по местному времени и проходила с некоторыми конфликтами между протестующими и полицией. За час до начала комендантского часа (который начинается в 18:00) полиция попросила митингующих разойтись.

На площади Республики остались часть участников, которые и начали бросать в полицию различные предметы, включая бутылки, камни и петарды. В ответ на это полиция применила водометы и слезоточивый газ. Также начались задержания.

Известно, что акции против закона прошли и в ряде городов Франции, включая Нант, Лион, Лилль и Страсбург.

Напомним, недовольство митингующих вызывает 24 статья этого закона, предусматривающая штрафы за фото- и видеосъемку отдельных полицейских, если распространение этих кадров "угрожает физической или психической неприкосновенности отдельных чиновников".

За данное правонарушение можно будет получить год тюрьмы или штраф в 45 тыс. евро. Кроме того, демонстранты ранее сочли несоразмерной реакцию полицейских, которые в ночь на 1 января разогнали подпольный рейв в Бретании с участием порядка 2400 человек.