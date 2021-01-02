Во Франции уже сутки длится вечеринка на 2500 человек. Полиция разогнать не смогла

Фото: подпольная вечеринка (bfmtv)

Во Франции в коммуне Льерон, которая находится в регионе Бретань, полиция не может разогнать многочисленную нелегальную молодежную вечеринку. Она проводится вторые сутки, несмотря на карантинные ограничения.

Об этом сообщает BFM TV.

Количество участников вечеринки, которая началась еще вечером 31 декабря, оценивается в 2500 человек.

Сейчас на месте присутствует 150 полицейских, но их сил хватает только для охраны периметра, чтобы блокировать прибытия новых участников вечеринки - хотя полиция признает, что те все равно попадают внутрь. Известно, что там собрались сторонники рейва из разных частей Франции, а также из других государств ЕС.

Полиция добавляет, что знала о планах организации вечеринки 31 декабря, но не могла остановить участников, поскольку они приехали в ангар еще до наступления комендантского часа.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин созвал встречу с префектом и членами Кабинета министров.

"Я работаю с ними этой ночью, чтобы восстановить нормальную ситуацию, сохраняя при этом максимальную физическую неприкосновенность всех", - заявил он.

Медиа приводят комментарии участников вечеринки, которые говорят, что готовы заплатить штраф (135 евро) за свое участие в незаконной вечеринке, но хотят отдохнуть так как считают нужным.

Префектура уточняет, что прокуратура возбудила расследование по фактам незаконной организации праздничного собрания музыкального характера, умышленного насилия в отношении лиц, обладающих государственной властью, а также распространения наркотических средств и нарушения карантина.

Ранее сообщалось, что в коммуне Льерон устроили вечеринку с участием двух тысяч человек. При попытке разгона произошли столкновения с полицейскими. Правоохранителям пришлось отступить и контролировать подступы к месту проведения мероприятия в ожидании подкрепления.

Напомним, министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключил введения третьего локдауна в стране в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Сейчас нагрузка на систему здравоохранения Франции остается высокой.