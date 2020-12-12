Протесты в Париже: полиция применяла водометы, 150 задержанных

Фото: протесты во Франции (twitter.com franceinfo)

В Париже в ходе протестов против принятия законопроекта о глобальной безопасности 12 декабря задержали около 150 человек. Произошли стычки с силовиками.

Об этом пишет Euronews.

Сначала демонстрация проходила мирно. Но затем группы демонстрантов начали забрасывать полицию бутылками, кидать в них петарды и шумовые гранаты. На это полиция ответила водометами и применила слезоточивый газ.

Всего задержаны около 150 человек. Протесты проходили в нескольких крупных французских городах.

Отметим, что согласно законопроекту "о глобальной безопасности", за распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать одним годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро. Критики этого документа утверждают, что он посягает на свободу слова и свободу собраний.