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Протесты в Париже: полиция применяла водометы, 150 задержанных

Париж, Суббота 12 декабря 2020 23:04
Протесты в Париже: полиция применяла водометы, 150 задержанных
Фото: протесты во Франции (twitter.com franceinfo)
Автор: Инна Собора

В Париже в ходе протестов против принятия законопроекта о глобальной безопасности 12 декабря задержали около 150 человек. Произошли стычки с силовиками.

Об этом пишет Euronews.

Сначала демонстрация проходила мирно. Но затем группы демонстрантов начали забрасывать полицию бутылками, кидать в них петарды и шумовые гранаты. На это полиция ответила водометами и применила слезоточивый газ.

Всего задержаны около 150 человек. Протесты проходили в нескольких крупных французских городах.

Отметим, что согласно законопроекту "о глобальной безопасности", за распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать одним годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро. Критики этого документа утверждают, что он посягает на свободу слова и свободу собраний.

Напомним, 6 декарбря во Франции на марши вышли около 52,3 тысяч человек. Были задержаны 64 человека.

Протесты во Франции продолжаются несколько недель подряд.

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