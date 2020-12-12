ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Протести в Парижі: поліція застосувала водомети, 150 затриманих

Париж, Субота 12 грудня 2020 23:04
Протести в Парижі: поліція застосувала водомети, 150 затриманих
Фото: протести у Франції (twitter.com franceinfo)
Автор: Инна Собора

В Парижі в ході протестів проти ухвалення законопроекту про глобальну безпеку 12 грудня затримали близько 150 осіб. Сталися сутички з силовиками.

Про це пише Euronews.

Спочатку демонстрація проходила мирно. Але потім групи демонстрантів почали закидати поліцію пляшками, кидати в них петарди і шумові гранати. На це поліція відповіла водометами і застосувала сльозогінний газ.

Всього затримано близько 150 осіб. Протести проходили в кількох великих французьких містах.

Зазначимо, що згідно законопроекту "про глобальної безпеки", за поширення матеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати одним роком позбавлення волі і штрафом у 45 тисяч євро. Критики цього документа стверджують, що він посягає на свободу слова і свободу зібрань.

Нагадаємо, 6 декарбря у Франції на марші вийшли близько 52,3 тисяч осіб. Були затримані 64 людини.

Протести у Франції тривають кілька тижнів поспіль.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Парижпротест

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся