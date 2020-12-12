Протести в Парижі: поліція застосувала водомети, 150 затриманих

Фото: протести у Франції (twitter.com franceinfo)

В Парижі в ході протестів проти ухвалення законопроекту про глобальну безпеку 12 грудня затримали близько 150 осіб. Сталися сутички з силовиками.

Про це пише Euronews.

Спочатку демонстрація проходила мирно. Але потім групи демонстрантів почали закидати поліцію пляшками, кидати в них петарди і шумові гранати. На це поліція відповіла водометами і застосувала сльозогінний газ.

Всього затримано близько 150 осіб. Протести проходили в кількох великих французьких містах.

Зазначимо, що згідно законопроекту "про глобальної безпеки", за поширення матеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати одним роком позбавлення волі і штрафом у 45 тисяч євро. Критики цього документа стверджують, що він посягає на свободу слова і свободу зібрань.