Число задержанных во время беспорядков во Франции возросло

Фото: полиция в Париже (twitter.com/prefpolice)

В Париже в ходе протестов против принятия законопроекта о глобальной безопасности задержали 64 человека. Восемь силовиков получили ранения.

Об этом сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Полиция заявила, что в Париже в субботу, 5 декабря, в протестах участвовали пять тысяч человек. Всего по стране вышли на марши около 52,3 тысяч человек, что значительно меньше чем неделю назад.

Тогда только в Париже в акциях участвовали 46 тысяч человек, а по стране - 133 тысячи.

В ходе протестов против закона об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими участники акции разбили окна супермаркета, агентства недвижимости и банка. Также они бросали петарды камни и прочие предметы в полицейских.

"Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским жандармам, которые снова жестко атакованы", - написал Дарманен.

Отметим, что согласно законопроекту "о глобальной безопасности", за распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать одним годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.