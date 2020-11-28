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Протесты в Париже: число задержанных возросло

Париж, Суббота 28 ноября 2020 22:48
Протесты в Париже: число задержанных возросло
Фото: полиция в Париже (twitter.com/prefpolice)
Автор: РБК-Украина

Во французской столице Париже в ходе акции протеста полицейские задержали 46 участников демонстраций. Их задержали за насильственные действия в отношении правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции Парижа в Twitter.

"Было произведено 46 задержаний за насильственные действия в отношении правоохранительных органов, разрушения, ношение запрещенного оружия и так далее", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 ноября в Париже возобновились акции протестов против инициативы об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими.

В районе площади Бастилии начались столкновения с правоохранителями, после чего демонстранты начали жечь автомобили, строили баррикады, а также забрасывали полицейских бутылками и фейерверками. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Во время протестов пострадали 37 полицейских. Всего в акции участвовали более 46 тысяч человек.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен осудил насилие против правоохранителей.

Отметим, что согласно законопроекту "о глобальной безопасности", за распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать одним годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.

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