Протести в Парижі: кількість затриманих зросла до 260

Фото: рух "Білі жилети" (twitter.com/gecko39)

Майже 100 людей отримали поранення

Міська влада заявила, що в ході зіткнень з демонстрантами в центрі Парижа було затримано щонайменше 260 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Також стало відомо, що майже 100 осіб, серед яких 14 поліцейських, отримали поранення. За оцінками Міністерства внутрішніх справ Франції, в суботніх протестах, що були організовані рухом "Жовті жилети", по всій країні взяло участь близько 75 тис. демонстрантів.

Повідомляється, що демонстранти, що виступають проти підвищення цін на паливо, кидали в правоохоронців каміння, на що поліцейські відповіли пуском сльозогінного газу.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ті, хто несуть відповідальність за ці заворушення "не хочуть змін або покращень, їм потрібен хаос".

"Ніяка причина не виправдовує напад на владу", - додав Макрон.

Нагадаємо, у Нідерландах слідом за Францією почалися акції "жовтих жилетах". Учасники акції не подали заявку на отримання дозволу на демонстрацію в Гаазі.