В Нидерландах вслед за Францией начались акции "желтых жилетов"

Демонстранты протестуют против повышения цен на топливо
Демонстранты в "желтых жилетах", которые протестуют против повышения цен на топливо, собираются в Гааге (Нидерланды). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Как сообщается, участники акции не подали заявку на получение разрешения на демонстрацию.
Напомним, в Париже в акциях протеста против повышения цен на топливо, организованных движением "Желтые жилеты", участвуют 5,5 тыс. человек, а во всей Франции - 36 тысяч. Сотрудники французской полиции в субботу задержали 107 человек в ходе столкновений с демонстрантами.
В то же время французские СМИ отмечают, что на акции протеста в Париже зафиксировано много случаев столкновений агрессивно настроенных демонстрантов с полицией.
В частности, такие случаи произошли на Елисейских полях и на площади Шарля де Голля.
Также сообщалось, что французские власти приняли решение мобилизовать дополнительные подразделения полиции для обеспечения правопорядка во время акций протеста против повышения цен на горючее в Париже.