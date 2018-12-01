В Нидерландах вслед за Францией начались акции "желтых жилетов"

Фото: протест в Гааге (nos.nl)

Демонстранты протестуют против повышения цен на топливо

Демонстранты в "желтых жилетах", которые протестуют против повышения цен на топливо, собираются в Гааге (Нидерланды). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Как сообщается, участники акции не подали заявку на получение разрешения на демонстрацию.

Напомним, в Париже в акциях протеста против повышения цен на топливо, организованных движением "Желтые жилеты", участвуют 5,5 тыс. человек, а во всей Франции - 36 тысяч. Сотрудники французской полиции в субботу задержали 107 человек в ходе столкновений с демонстрантами.

В то же время французские СМИ отмечают, что на акции протеста в Париже зафиксировано много случаев столкновений агрессивно настроенных демонстрантов с полицией.

В частности, такие случаи произошли на Елисейских полях и на площади Шарля де Голля.

Также сообщалось, что французские власти приняли решение мобилизовать дополнительные подразделения полиции для обеспечения правопорядка во время акций протеста против повышения цен на горючее в Париже.