Протесты в Париже: Эйфелеву башню закрыли для посещений

Фото: Эйфелева башня (twitter.com/LaTourEiffel)

Закрыто посещение башни, однако площадка вокруг нее остается открытой

Эйфелева башня в Париже закрыта для туристов в связи с протестами национальных профсоюзов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Эйфелевой башни.

Сообщается, что закрыты посещения самой башни, однако площадка вокруг Эйфелевой башни остается открытой для туристов.

"В связи с общенациональной забастовкой я сегодня закрыта. Доступ к моей эспланаде остается открытым и бесплатным", - говорится в сообщении.

Во Франции уже несколько месяцев продолжаются массовые протесты против правительственной пенсионной реформы. Так, 17 января из-за забастовок туристы не смогли попасть в Лувр, поскольку протестующие блокировали вход в музей.

Напомним, против пенсионной реформы выступили французские военные. В частности, основная их критика связана с сохранением закрепленного в рамках реформы общего для всех принципа увеличения пенсии за больший стаж.

Также РБК-Украина сообщало, что несмотря на недовольство и массовые протесты, Совет министров Франции все же одобрил проект пенсионной реформы.