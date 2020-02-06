ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Протесты в Париже: Эйфелеву башню закрыли для посещений

Новости » В мире     06.02.2020 - 15:40
Протесты в Париже: Эйфелеву башню закрыли для посещений
Фото: Эйфелева башня (twitter.com/LaTourEiffel)

Закрыто посещение башни, однако площадка вокруг нее остается открытой

Эйфелева башня в Париже закрыта для туристов в связи с протестами национальных профсоюзов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Эйфелевой башни.

Сообщается, что закрыты посещения самой башни, однако площадка вокруг Эйфелевой башни остается открытой для туристов.

"В связи с общенациональной забастовкой я сегодня закрыта. Доступ к моей эспланаде остается открытым и бесплатным", - говорится в сообщении.

Протесты в Париже: Эйфелеву башню закрыли для посещений

Во Франции уже несколько месяцев продолжаются массовые протесты против правительственной пенсионной реформы. Так, 17 января из-за забастовок туристы не смогли попасть в Лувр, поскольку протестующие блокировали вход в музей.

Напомним, против пенсионной реформы выступили французские военные. В частности, основная их критика связана с сохранением закрепленного в рамках реформы общего для всех принципа увеличения пенсии за больший стаж.

Также РБК-Украина сообщало, что несмотря на недовольство и массовые протесты, Совет министров Франции все же одобрил проект пенсионной реформы.

Во Франции правительство одобрило спорный проект пенсионной реформы Французские военные выступили против пенсионной реформы
Новости Украины Францияпенсионная реформа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь