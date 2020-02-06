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Протести в Парижі: Ейфелеву вежу закрили для відвідувань

Новини » В світі     06.02.2020 - 15:40
Протести в Парижі: Ейфелеву вежу закрили для відвідувань
Фото: Ейфелева вежа (twitter.com/LaTourEiffel)

Закрито відвідування вежі, проте майданчик навколо неї залишається відкритою

Ейфелева вежа в Парижі закрита для туристів у зв'язку з протестами національних профспілок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ейфелевої вежі.

Повідомляється, що заборонене відвідування самої вежі, проте майданчик навколо Ейфелевої вежі залишається відкритим для туристів.

"У зв'язку із загальнонаціональним страйком я сьогодні закрита. Доступ до моєї еспланади залишається відкритим і безкоштовним", - йдеться у повідомленні.

Протести в Парижі: Ейфелеву вежу закрили для відвідувань

У Франції вже кілька місяців тривають масові протести проти урядової пенсійної реформи. Так, 17 січня через страйк туристи не змогли потрапити до Лувру, оскільки протестувальники блокували вхід у музей.

Нагадаємо, проти пенсійної реформи виступили французькі військові. Зокрема, основна їх критика пов'язана зі збереженням закріпленого в рамках реформи загального для всіх принципу збільшення пенсії за більший стаж.

Також РБК-Україна повідомляло, що, незважаючи на невдоволення і масові протести, Рада міністрів Франції схвалила проект пенсійної реформи.

У Франції уряд схвалив суперечливий проєкт пенсійної реформи Французькі військові виступили проти пенсійної реформи
Новини України Франціяпенсионная реформа
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