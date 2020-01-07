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Во Франции усилились протесты

Новости » Происшествия     07.01.2020 - 15:06
Во Франции усилились протесты
Фото: акция протеста во Франции (twitter.com / ajplus)

Заблокированы нефтеперерабатывающие заводы Exxon Mobil France

Французские профсоюзы в ходе акций протеста заблокировали несколько нефтеперерабатывающих заводов, чтобы создать искусственный дефицит топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Заблокированы нефтеперерабатывающие заводы Exxon Mobil France. Профсоюзы обещают продолжать блокирование по меньшей мере до пятницы. Министерство охраны окружающей среды заявило, что все французские НПЗ продолжают функционировать, но в пяти из семи временно возникли трудности - протестующие заблокировали выезд из них.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что стране не грозит дефицит топлива, и что полиция обеспечит, чтобы нефтебазы не были заблокированы.

Напомним, РБК-Украина писало, что во Франции верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку. Отставка связывается с невозможностью властей отменить пенсионную реформу, из-за которой в стране начались массовые забастовки.

Последний раз во Франции масштабные протесты проходили в середине ноября. Тогда в результате беспорядков было задержано более 100 человек в Париже.

Всего в ноябре в акциях протеста движения "желтых жилетах" во Франции приняли участие свыше 28 тысяч человек, среди которых 147 человек были задержаны.

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