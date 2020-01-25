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Во Франции правительство одобрило спорный проект пенсионной реформы

Новости » Политика     25.01.2020 - 10:46
Во Франции правительство одобрило спорный проект пенсионной реформы
Фото: протесты в Париже (nbc news)

В дальнейшем пенсионную реформу должен рассмотреть парламент Франции

Совет министров Франции одобрил проект пенсионной реформы, несмотря на акции протеста профсоюзов, которые длятся более 7 недель в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как заявили во французском правительстве, пенсионная реформа, предложенная президентом Эммануэлем Макроном, создает "долговременную и крепкую" систему, которая позволит "обеспечить сбалансированную справедливость между поколениями", а также увеличить защиту малообеспеченного населения.

Отмечается, что теперь проект пенсионной реформы будет передан на рассмотрение парламента Франции, который должен его утвердить.

Новая пенсионная реформа предусматривает замену более 40 пенсионных систем, существующих во Франции, на единую и сокращение миллиардного дефицита в пенсионных фондах. Однако, на фоне антиправительственных протестов правительство отказалось от увеличения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что французские военнослужащие выступили против новой пенсионной реформы. Верховный совет военных назвал условия пенсионной реформы неприемлемыми и такими, которые ухудшают армейскую модель и условия службы.

Также РБК-Украина писало, 18 января во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые вышли на улицы Парижа из-за недовольства пенсионной реформой, предложенной президентом Макроном.

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Новости Украины Францияпенсионная реформа
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