Французские военные выступили против пенсионной реформы

Фото: протесты в Париже (twitter.com / prefpolice)

Верховный совет по военной службе назвал неприемлемыми условия пенсионной реформы

Верховный совет Франции по военной службе назвал неприемлемыми условия пенсионной реформы из-за которой в стране проходят митинги. Об этом сообщает в воскресенье газета Le Parisien со ссылкой на закрытый отчет данного органа.

"Изучив законопроект, мы не можем выразить положительное мнение касательно условий в оборонной сфере… Некоторые условия ухудшают нашу армейскую модель и условия службы", - заявлено в отчете, датированном 15 января и переданном в Министерство вооруженных сил Франции.

В частности, основная критика связана с сохранением закрепленного в рамках реформы общего для всех принципа увеличения пенсии за больший стаж. Так, для различных категорий военнослужащих уход на пенсию в обычный срок может обернуться снижением выплат на 20-60%. Указано, что такие правила способствуют старению кадров. При этом газета пишет, что совсем недавно премьер-министр Франции Эдуар Филипп обещал учесть особенности армейской службы и сохранить за представителями этой сферы возможность раннего выхода на пенсию.

Второй пункт, который вызывает недовольство, - это изменение метода расчета пенсий: будет учитываться зарплата не за последние шесть месяцев, а за всю карьеру, "что неизбежно приведет к сокращению выплат", особенно военным, которые долгое время провели на низкооплачиваемых должностях. "Новая система подрывает сам принцип социальной лестницы".

Напомним, 18 января во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые вышли на улицы Парижа из-за недовольства пенсионной реформой.