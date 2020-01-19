ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Французские военные выступили против пенсионной реформы

Новости » Политика     19.01.2020 - 17:25
Французские военные выступили против пенсионной реформы
Фото: протесты в Париже (twitter.com / prefpolice)

Верховный совет по военной службе назвал неприемлемыми условия пенсионной реформы

Верховный совет Франции по военной службе назвал неприемлемыми условия пенсионной реформы из-за которой в стране проходят митинги. Об этом сообщает в воскресенье газета Le Parisien со ссылкой на закрытый отчет данного органа.

"Изучив законопроект, мы не можем выразить положительное мнение касательно условий в оборонной сфере… Некоторые условия ухудшают нашу армейскую модель и условия службы", - заявлено в отчете, датированном 15 января и переданном в Министерство вооруженных сил Франции.

В частности, основная критика связана с сохранением закрепленного в рамках реформы общего для всех принципа увеличения пенсии за больший стаж. Так, для различных категорий военнослужащих уход на пенсию в обычный срок может обернуться снижением выплат на 20-60%. Указано, что такие правила способствуют старению кадров. При этом газета пишет, что совсем недавно премьер-министр Франции Эдуар Филипп обещал учесть особенности армейской службы и сохранить за представителями этой сферы возможность раннего выхода на пенсию.

Второй пункт, который вызывает недовольство, - это изменение метода расчета пенсий: будет учитываться зарплата не за последние шесть месяцев, а за всю карьеру, "что неизбежно приведет к сокращению выплат", особенно военным, которые долгое время провели на низкооплачиваемых должностях. "Новая система подрывает сам принцип социальной лестницы".

Напомним, 18 января во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые вышли на улицы Парижа из-за недовольства пенсионной реформой.

Полиция Гонконга применила против протестующих слезоточивый газ Во время протестов в Ливане пострадали более 200 человек
Новости Украины Францияпротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь