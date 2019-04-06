Протесты в Париже: число задержанных превысило 40

Количество задержанных демонстрантов, которые вышли сегодня, 6 апреля, на антиправительственные акции протеста движения "желтых жилетов", в Париже превысило 40. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, в столице Франции полиция задержала по меньшей мере 48 протестующих, которые пытались провести манифестации в запрещенных зонах города. Правоохранители провели почти 15 тысяч профилактических мероприятий.

Отмечается, что сейчас участие в акциях протеста по всей Франции приняли по меньшей мере 22,3 тыс. манифестантов. На улицы Парижа вышли 3,5 тыс. демонстрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что во время антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов" в Париже, которые возобновились 6 апреля, полиция задержала по меньшей мере 28 демонстрантов. Также правоохранители осуществили 10278 профилактических проверок.

В субботу, 6 апреля, во Франции возобновились акции протеста движения "желтых жилетов". Две колонны с протестующими начали марши Парижем от Площади Республики и от площади у небоскреба Монпарнас. Еще в начале манифестаций 21 участник движения "желтых жилетов" был задержан из-за попытки провести манифестации в запрещенных зонах.

Отметим, в минувшую субботу, 30 марта, в антиправительственных акциях протеста во Франции приняли участие свыше 33 тысяч человек. Во время акций протеста по всей стране полиция арестовала 103 манифестанта, из них 37 - арестованы в Париже.