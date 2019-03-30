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Во Франции на акциях "желтых жилетов" арестовали более 100 человек

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 23:14
Во Франции на акциях "желтых жилетов" арестовали более 100 человек
Фото: протесты во Франции (twitter.com/piratesbelay)

По всей стране было арестовано 103 человека

В Министерстве внутренних дел Франции сообщили, что в субботних акциях протеста движения "желтые жилеты" по всей стране приняло участие 33 700 участников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, правоохранителями было совершено 103 ареста демонстрантов по всей стране, среди которых 37 было арестовано в Париже, где принимало участие около 5 тыс. демонстрантов.

Также в столице Франции полиция провела более 14 тысяч профилактических мероприятий, которые были направлены на предотвращение проникновения нарушителей в процессию протестных акций.

Издание отмечает, что число демонстрантов по сравнению с предыдущей неделей сократилось.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции оштрафовали лидера "желтых жилетов". Участнику протестного движения "желтых жилетов" 34-летнему Эрику Друэ инкриминировали организацию демонстраций, на проведение которых властями был наложен запрет, прокуратура просила применить к Друе один месяц ареста условно, однако двокат Друэ заявил, что будет обжаловать судебное решение.

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