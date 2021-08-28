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Протесты под ОП: стало известно, кому были объявлены подозрения

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Киев, Суббота 28 августа 2021 20:49
Протесты под ОП: стало известно, кому были объявлены подозрения Фото: двум участникам митинга "Нацкорпуса" объявили подозрения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Двум ветеранам полка "Азов" Дмитрию Кухарчуку и Олегу Довбышу объявлены подозрения по ч.4 ст.296 "Хулиганские действия" из-за их участия в акции протеста у Офиса президента 14 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Национального корпуса".

Руководитель центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин считает, что именно этих двух ветеранов выбрали специально. Считает так и сам Кухарчук, который рассказал о предупреждении от власти.

"Все это время я знал, что что-то готовят, и ни от кого не прятался и прятаться не собираюсь, потому что правда, как и дух всех погибших на войне, за нами", - добавил Кухарчук.

Протесты под ОП: стало известно, кому были объявлены подозрения

Судебное заседание по избранию меры пресечения еще не назначено, но они прибудут на допрос 30 августа в Печерское управление полиции.

У стен райотдела в 10.00 в этот день представители Нацкорпуса проведут брифинг.

РБК-Украина писало, что 14 августа в Киеве произошли столкновения на акции "Национального корпуса" под Офисом президента.

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Офис президента
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