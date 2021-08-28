ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Спровоцировали стычки: двум участникам беспорядков во ОП сообщили о подозрениях

Новина українською →
Суббота 28 августа 2021 20:28
Спровоцировали стычки: двум участникам беспорядков во ОП сообщили о подозрениях Фото: двум участникам митинга "Нацкорпуса" объявили подозрения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Правоохранители сообщили о подозрениях двум участникам столкновений под Офисом президента. Столкновения спровоцировали представители "Национального корпуса" на акции 14 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время митинга несколько участников спровоцировали конфликт с правоохранителями, в результате которого пострадали семь полицейских и один военнослужащий Нацгвардии.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух наиболее активных участников, которые призывали и первыми совершили противоправные действия. Это - жители Черкасской области, 1990 и 1984 рождения.

Сегодня, 28 августа, следователь полиции Киева по процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры сообщил нарушителям о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление и причастность других участников происшествия и привлечения их к ответственности.

РБК-Украина писало, что 14 августа в Киеве произошли столкновения на акции "Национального корпуса" под Офисом президента. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацкорпус Офис президента
NEWS
Будут ли привилегии для вакцинированных в "зеленой" зоне: Минздрав назвал условие
Будут ли привилегии для вакцинированных в "зеленой" зоне: Минздрав назвал условие
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес