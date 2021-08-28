Спровоцировали стычки: двум участникам беспорядков во ОП сообщили о подозрениях

Правоохранители сообщили о подозрениях двум участникам столкновений под Офисом президента. Столкновения спровоцировали представители "Национального корпуса" на акции 14 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Во время митинга несколько участников спровоцировали конфликт с правоохранителями, в результате которого пострадали семь полицейских и один военнослужащий Нацгвардии.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух наиболее активных участников, которые призывали и первыми совершили противоправные действия. Это - жители Черкасской области, 1990 и 1984 рождения.

Сегодня, 28 августа, следователь полиции Киева по процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры сообщил нарушителям о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление и причастность других участников происшествия и привлечения их к ответственности.