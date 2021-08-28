Протести під ОП: стало відомо, кому було оголошено про підозри

Двом ветеранам полку "Азов" Дмитру Кухарчуку та Олегу Довбишу оголошено підозри за ч.4 ст.296 "Хуліганські дії" через їхню участь в акції протесту біля Офісу президента 14 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Національного корпусу".

Керівник центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін вважає, що саме цих двох ветеранів обрали спеціально. Вважає так і сам Кухарчук, який розповів про попередження від влади.

"Весь цей час я знав, що щось готують, і ні від кого не ховався і ховатись не збираюсь, тому що правда, як і дух всіх загиблих на війні, за нами", - додав Кухарчук.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу ще не призначене, але вони прибудуть на допит 30 серпня до Печерського управління поліції.

Біля стін райвідділу о 10.00 цього дня представники Нацкорпусу проведуть брифінг.