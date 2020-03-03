Протесты в Новых Санжарах: полиция расследует 8 дел и объявила 10 подозрений

Полиция отрыла 8 дел из-за протестов в Новых Санжарах и объявила 10 подозрений протестующим. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Расследование продолжается в 8 производствах, открытых по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия); ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка); ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) ст. 295 (Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку), ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Напомним, Октябрьский районный суд Полтавы отправил под ночной домашний арест Виталия Семирода, который участвовал в беспорядках в Новых Санжарах 20 февраля.

До этого этот же суд избрал меру пресечения одному задержанному во время столкновений в Новых Санжарах. Его отправили под ночной домашний арест до 20 апреля 2020 года.