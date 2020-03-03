Протести в Нових Санжарах: поліція розслідує 8 справ і оголосила 10 підозр

Поліція відкрила 8 справ через протести у Нових Санжарах і оголосила 10 підозр протестувальникам. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Розслідування триває у 8 справах, відкритих за такими статтями Кримінального кодексу України: 1 ч. ст. 279 (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства); ст. 293 (Групове порушення громадського порядку); ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ст. 348 (Посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) 1 ч. ст. 294 (Масові заворушення) ст. 295 (Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку), ч. 1 ст. 296 (хуліганство).

Нагадаємо, Жовтневий районний суд Полтави відправив під нічний домашній арешт Віталія Семирода, який брав участь у заворушеннях у Нових Санжарах 20 лютого.

До цього цей же суд обрав запобіжний захід одному затриманому під час зіткнень у Нових Санжарах. Його відправили під нічний домашній арешт до 20 квітня 2020 року.