Протесты в Минске: задержаны более 180 человек

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

В Минске на акции протеста в четверг были задержаны более 180 человек. Среди задержанных около 15 журналистов.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

В Октябрьском РУВД остаются около 15 журналистов, которых принуждают удалять фото с личных мобильных телефонов.

Информацию про проверку мобильных телефонов подтвердила и Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Отметим, вечером протестующие в Минске провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости. Еще до начала шествия в районе площади Свободы были задержаны более десятка журналистов.

Напомним, 27 августа в Минске задержали 20 журналистов.

Ранее сообщалось, что в Минске прошли задержания, сообщалось о задержании шести человек.

Отметим, в Гродно силовики применили слезоточивый газ при разгоне митингующих.