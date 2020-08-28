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Протесты в Минске: задержаны более 180 человек

Минск, Пятница 28 августа 2020 08:45
Протесты в Минске: задержаны более 180 человек
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минске на акции протеста в четверг были задержаны более 180 человек. Среди задержанных около 15 журналистов.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

В Октябрьском РУВД остаются около 15 журналистов, которых принуждают удалять фото с личных мобильных телефонов.

Информацию про проверку мобильных телефонов подтвердила и Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Отметим, вечером протестующие в Минске провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости. Еще до начала шествия в районе площади Свободы были задержаны более десятка журналистов.

Напомним, 27 августа в Минске задержали 20 журналистов.

Ранее сообщалось, что в Минске прошли задержания, сообщалось о задержании шести человек.

Отметим, в Гродно силовики применили слезоточивый газ при разгоне митингующих.

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