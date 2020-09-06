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Протесты в Минске: возле резиденции Лукашенко пустили газ

Автор: Дмитрий Левицкий

В Минске силовики применили слезоточивый газ против участников мирной акции протеста. Газ применили у резиденции действующего президента Александра Лукашенко.

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Об этом сообщает "МХБ медиа".

Силовики пустили газ в людей после того, как один из протестующих написал "Лука ПНХ" на щитах заграждения силовиков. Протестующие отошли от заграждения силовиков, некоторые из них кашляет. Также митингующие кричат "Сами себя травит".

Фото: протестующие возле резиденции Лукашенко

Напомним, сегодня в Минске и всех крупных городах Беларуси проходят масштабные мирные акции протеста. Протестующие требуют отставки действующего президента и проведения новых выборов.

В Минске силовики задержали уже несколько десятков человек, среди них оппозиционерка и журналист белорусского радио.

Кроме того, силовой разгон акции протеста начался в Гродно, там силовики также применили газ.

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