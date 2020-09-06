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Протести у Мінську: біля резиденції Лукашенка пустили газ

Автор: Дмитро Левицький

У Мінську силовики застосували сльозогінний газ проти учасників мирної акції протесту. Газ застосували біля резиденції чинного президента Олександра Лукашенка.

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Про це повідомляє "МХБ медіа".

Силовики пустили газ в людей після того, як один з протестувальників написав "Лука ПНХ" на щитах загородження силовиків. Протестувальники відійшли від загородження силовиків, дехто з них кашляє. Також мітингувальники кричать "Самі себе труїть".

Фото: протестувальники біля резиденції Лукашенка

Нагадаємо, сьогодні у Мінську та всіх великих містах Білорусі проходять масштабні мирні акції протесту. Протестувальники вимагають відставки чинного президента та проведення нових виборів.

У Мінську силовики затримали вже кілька десятків осіб, серед них опозиціонерка та журналіст білоруського радіо.

Крім того, силовий розгін акції протесту почався у Гродно, там силовики також застосували газ.

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