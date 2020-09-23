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Протесты в Минске: на "Немиге" слышны выстрелы

Автор: Дмитрий Левицкий

Силовики начали жестко разгонять и задерживать участников протеста возле станции метро "Немига". Очевидцы говорят о звуках выстрелов.

Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

После выстрелов в толпу силовиков полетела бутылка. В ответ люди в масках и с дубинками начали грубо задерживать людей.

Сейчас на "Немиге" вновь собралось несколько десятков людей. Они скандируют "Живет Беларусь".

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Кроме того, очевидцы сообщают о взрыве в районе станции метро "Пушкинская". Туда уехало большое количество силовиков и водомет. Также есть информация, что там силовики применили газ против митингующих.

Фото: задержание протестующих на "Немиге" (tut.by)

Напомним, сегодня в Беларуси вспыхнули акции протеста из-за тайной инаугурации Александра Лукашенко.

Как писало РБК-Украина, возле торгового центра "Галерея" в Минске силовики применили газ против митингующих.

Кроме того, силовики пытались разогнать протестующих с помощью водометов.

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