Протести у Мінську: на "Немизі" чутно постріли

Силовики почали жорстко розганяти та затримувати учасників протесту біля станції метро "Немига". Очевидці говорять про звуки пострілів.

Про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.

Після пострілів в натовп силовиків полетіла пляшка. У відповідь люди у масках та з дубинками почали брутально затримувати людей.

Зараз на "Немизі" знову зібралося декілька десятків людей. Вони скандують "Живе Білорусь".

Крім того, очевидці повідомляють про вибух в районі станції метро "Пушкінська". Туди поїхала велика кількість силовиків та водомет. Також є інформація, що там силовики застосували газ проти мітингувальників.

Фото: затримання протестувальників на "Немизі" (tut.by)

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі спалахнули акції протесту через таємну інавгурацію Олександра Лукашенка.

Як писало РБК-Україна, поблизу торгового центру "Галерея" у Мінську силовики застосували газ проти мітингувальників.

Крім того, силовики намагалися розігнати протестувальників за допомогою водометів.