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Протесты в Минске: милиция назвала количество задержанных

Автор: Дмитрий Левицкий

Минская милиция подтвердила, что силовики проводили задержания во время сегодняшней акции протеста в белорусской столице. Граждан задерживали якобы за участие в несанкционированных мероприятиях.

Об этом сообщает белорусское провластное издание "БелТА".

По словам официального представителя милиции Минска Натальи Ганусевич, пока известно о задержании более 10 человек. Точное количество задержанных пока не называется.

"Все задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства", - добавила она.

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В то же время правозащитная организация "Весна" заявляет о минимум 159 задержанных.

Напомним, сегодня в Минске проходит женский марш против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Вблизи торгового центра "Айсберг" силовики окружили колонну протестующих и начали задержания, среди задержанных оказалась известная активистка.

Отметим, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов еженедельно выходить на масштабные акции протеста против действующей власти.

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