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Протесты на Кубе против правительства: более 500 человек пропали без вести

Автор: Наталья Скороход

Во время протестов на Кубе, которые были направлены против правительства, пропало без вести более 500 человек. Все они до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

После того, как тысячи людей на Кубе вышли на митинги еще 11 июля, некоторые семьи говорят, что до сих пор ничего не слышали о своих близких и не были проинформированы об их местонахождении.

Как известно, люди призывали правительство Кубы к демократии и радикальным экономическим реформам в условиях острой нехватки продовольствия и медикаментов.

Группа юристов Cubalex заявляет, что были задержаны сотни людей во время протестов на Кубе, многие из которых подростки.

Напомним, что США ввели санкции против Кубы. Они коснулись министра обороны и специальной бригады МВД, которые разгоняли протесты.

Ранее сообщалось, что после протестов на Кубе отключили интернет. США призвали правительство Кубы дать людям право высказываться и освободить задержанных.

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Кубапротест