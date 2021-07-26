Протесты на Кубе против правительства: более 500 человек пропали без вести

После того, как тысячи людей на Кубе вышли на митинги еще 11 июля, некоторые семьи говорят, что до сих пор ничего не слышали о своих близких и не были проинформированы об их местонахождении.

Как известно, люди призывали правительство Кубы к демократии и радикальным экономическим реформам в условиях острой нехватки продовольствия и медикаментов.

Группа юристов Cubalex заявляет, что были задержаны сотни людей во время протестов на Кубе, многие из которых подростки.