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США ввели санкции против министра вооруженных сил и специальной бригады МВД Кубы

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Вашингтон, Четверг 22 июля 2021 21:03
США ввели санкции против министра вооруженных сил и специальной бригады МВД Кубы Фото: США ввели санкции в отношении силовиков Кубы (twitter.com/yoanisanchez)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство финансов США ввело санкции против министра вооруженных сил Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады МВД Кубы. Ограничительные меры приняты в рамках "закона Магнитского".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Согласно сообщению ведомства, ограничительные меры предполагают запрет на въезд в США и замораживание любых активов лиц, попавших под санкции. Попавшие в "черный список" фигуранты причастны к подавлению протестов на Кубе.

Накануне газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о планах администрации США ввести санкции в отношении ограниченного числа лиц из министерства обороны и МВД Кубы, которые ответственны за подавление протестов в стране.

"Санкции, введенные в рамках Глобального закона Магнитского, поначалу затронут небольшое число представителей министерства внутренних дел и вооруженных сил Кубы", - цитировало издание одного из своих собеседников.

Напомним, 12 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи протестующих. Они выступали против неэффективной борьбы правительства с пандемией и медленных темпов вакцинации.

Отметим, в Белом доме заявили, что разрабатывают способы привлечь к ответственности власти Кубы за насилие и репрессии, которые применялись в отношении мирных протестующих.

Закон Магнитского или акт Магнитского принят в США в декабре 2012 года. Он отменяющий поправку Джексона-Вэника и вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Позднее Конгресс расширил его действие на все страны мира.

Назван по имени скончавшегося в тюрьме аудитора Сергея Магнитского. Изначально был направлен в первую очередь против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.

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