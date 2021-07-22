США ввели санкции против министра вооруженных сил и специальной бригады МВД Кубы
Министерство финансов США ввело санкции против министра вооруженных сил Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады МВД Кубы. Ограничительные меры приняты в рамках "закона Магнитского".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.
Согласно сообщению ведомства, ограничительные меры предполагают запрет на въезд в США и замораживание любых активов лиц, попавших под санкции. Попавшие в "черный список" фигуранты причастны к подавлению протестов на Кубе.
Накануне газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о планах администрации США ввести санкции в отношении ограниченного числа лиц из министерства обороны и МВД Кубы, которые ответственны за подавление протестов в стране.
"Санкции, введенные в рамках Глобального закона Магнитского, поначалу затронут небольшое число представителей министерства внутренних дел и вооруженных сил Кубы", - цитировало издание одного из своих собеседников.
Напомним, 12 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи протестующих. Они выступали против неэффективной борьбы правительства с пандемией и медленных темпов вакцинации.
Отметим, в Белом доме заявили, что разрабатывают способы привлечь к ответственности власти Кубы за насилие и репрессии, которые применялись в отношении мирных протестующих.
Закон Магнитского или акт Магнитского принят в США в декабре 2012 года. Он отменяющий поправку Джексона-Вэника и вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Позднее Конгресс расширил его действие на все страны мира.
Назван по имени скончавшегося в тюрьме аудитора Сергея Магнитского. Изначально был направлен в первую очередь против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.