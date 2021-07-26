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Протести на Кубі проти уряду: понад 500 людей зникли безвісти

Автор: Наталья Скороход

Під час протестів на Кубі, які були спрямовані проти уряду, пропало безвісти понад 500 осіб. Всі вони досі вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Після того, як тисячі людей на Кубі вийшли на мітинги ще 11 липня, деякі сім'ї кажуть, що досі нічого не чули про своїх близьких і не були проінформовані про їх місцеперебування.

Як відомо, люди закликали уряд Куби до демократії і радикальних економічних реформ в умовах гострої нестачі продовольства і медикаментів.

Група юристів Cubalex заявляє, що були затримані сотні людей під час протестів на Кубі, багато з яких підлітки.

Нагадаємо, що США ввели санкції проти Куби. Вони торкнулися міністра оборони і спеціальної бригади МВС, які розганяли протести.

Раніше повідомлялося, що після протестів на Кубі відключили інтернет. США закликали уряд Куби дати людям право висловлюватися і звільнити затриманих.

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Кубапротест