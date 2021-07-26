Протести на Кубі проти уряду: понад 500 людей зникли безвісти

Після того, як тисячі людей на Кубі вийшли на мітинги ще 11 липня, деякі сім'ї кажуть, що досі нічого не чули про своїх близьких і не були проінформовані про їх місцеперебування.

Як відомо, люди закликали уряд Куби до демократії і радикальних економічних реформ в умовах гострої нестачі продовольства і медикаментів.

Група юристів Cubalex заявляє, що були затримані сотні людей під час протестів на Кубі, багато з яких підлітки.