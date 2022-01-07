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Протесты в Казахстане: в Актобе в ходе "зачистки" задержали около 200 людей

Автор: Дмитрий Левицкий

Утром 7 января в казахстанском городе Актобе началась "зачистка" центральной площади от протестующих. В ходе спецоперации силовики задержали десятки людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахстанский портал "ORDA".

По данным пресс-службы департамента Актобе, в ходе спецоперации по зачистке центральной площади от "нарушителей" для обеспечения действия режима чрезвычайного положения были задержаны около 200 людей.

Задержанных протестующих доставили в городские отделения полиции.

Напомним, сегодня на западе Казахстана возобновились акции протеста с требованием проведения политической реформы.

Как писало РБК-Украина, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев исключил переговоры с протестующими и пообещал "уничтожить бандитов".

Кроме того, Токаев разрешил силовикам открывать огонь на поражение во время зачистки городов от протестующих.

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КазахстанАктобе