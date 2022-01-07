Протесты в Казахстане: в Актобе в ходе "зачистки" задержали около 200 людей

Утром 7 января в казахстанском городе Актобе началась "зачистка" центральной площади от протестующих. В ходе спецоперации силовики задержали десятки людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахстанский портал "ORDA".
По данным пресс-службы департамента Актобе, в ходе спецоперации по зачистке центральной площади от "нарушителей" для обеспечения действия режима чрезвычайного положения были задержаны около 200 людей.
Задержанных протестующих доставили в городские отделения полиции.
Напомним, сегодня на западе Казахстана возобновились акции протеста с требованием проведения политической реформы.
Как писало РБК-Украина, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев исключил переговоры с протестующими и пообещал "уничтожить бандитов".
Кроме того, Токаев разрешил силовикам открывать огонь на поражение во время зачистки городов от протестующих.