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Протести в Казхастані: в Актобе в ході "зачистки" затримали близько 200 людей

Автор: Дмитро Левицький

Вранці 7 січня в казахстанському місті Актобе почалася "зачистка" центральної площі від протестувальників. В ході спецоперації силовики затримали десятки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Казахстанський портал "ORDA".

За даними прес-служби департаменту Актобе, в ході спецоперації по зачистці центральної площі від "порушників" для забезпечення дії режиму надзвичайного стану було затримано близько 200 людей.

Затриманих протестувальників доставили в міські відділення поліції.

Нагадаємо, сьогодні на заході Казахстану поновилися акції протесту з вимогою проведення політичної реформи.

Як писало РБК-Україна, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виключив переговори з протестувальниками і пообіцяв "знищити бандитів".

Крім того, Токаєв дозволив силовикам відкривати вогонь на ураження під час зачистки міст від протестувальників.

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КазахстанАктобе