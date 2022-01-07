Протести в Казхастані: в Актобе в ході "зачистки" затримали близько 200 людей

Вранці 7 січня в казахстанському місті Актобе почалася "зачистка" центральної площі від протестувальників. В ході спецоперації силовики затримали десятки людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Казахстанський портал "ORDA".
За даними прес-служби департаменту Актобе, в ході спецоперації по зачистці центральної площі від "порушників" для забезпечення дії режиму надзвичайного стану було затримано близько 200 людей.
Затриманих протестувальників доставили в міські відділення поліції.
Нагадаємо, сьогодні на заході Казахстану поновилися акції протесту з вимогою проведення політичної реформи.
Як писало РБК-Україна, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виключив переговори з протестувальниками і пообіцяв "знищити бандитів".
Крім того, Токаєв дозволив силовикам відкривати вогонь на ураження під час зачистки міст від протестувальників.