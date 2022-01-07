На западе Казахстана возобновились протесты: люди выдвинули требования

Протесты в Казахстане возобновились на западе страны. В частности, мирный митинг проходит в Жанаозене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram портала Orda.kz.

Сообщается, что на протесты в Жанаозене пришли несколько тысяч человек. При этом демонстранты разделились. Одни утверждают, что для безопасности Казахстана всем нужно разойтись по домам, другие предпочитают остаться на площади.

Также сообщается, что протестующие в Жанаозене выдвинули 4 требования:

смена политического режима

проведения народных выборов акима каждой области и города

возвращение Конституции 1993 года

не преследовать гражданских активистов

На данный момент в городе формируется совет аксакалов - старейшин.