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На западе Казахстана возобновились протесты: люди выдвинули требования

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Пятница 07 января 2022 14:21
На западе Казахстана возобновились протесты: люди выдвинули требования Фото: протесты на западе Казахстана (orda.kz)
Автор: Илона Свиридова

Протесты в Казахстане возобновились на западе страны. В частности, мирный митинг проходит в Жанаозене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram портала Orda.kz.

Сообщается, что на протесты в Жанаозене пришли несколько тысяч человек. При этом демонстранты разделились. Одни утверждают, что для безопасности Казахстана всем нужно разойтись по домам, другие предпочитают остаться на площади.

Также сообщается, что протестующие в Жанаозене выдвинули 4 требования:

  • смена политического режима
  • проведения народных выборов акима каждой области и города
  • возвращение Конституции 1993 года
  • не преследовать гражданских активистов

На данный момент в городе формируется совет аксакалов - старейшин.

Напомним, ранее беглый казахский оппозиционер Мухтар Аблязов объявил себя лидером протестов в Казахстане.

А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь на поражение в рамках антитеррористической операции, которая проводится по всей стране.

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