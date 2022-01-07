Токаев дал приказ стрелять на поражение в рамках АТО в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь на поражение в рамках антитеррористической операции, которая проводится по всей стране. По его словам, власти не будут идти на переговоры.

"Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками и убийцами. Нам пришлось иметь дело с бандитами и террористами, подготовленными. Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время", - заявил Токаев.

По его словам, только на Алматы "напали 20 тысяч бандитов", в том числе граждане других стран. Он также заверил, что "операция против боевиков будет идти до конца", а кто не сдастся - будет ликвидирован.

"Все требования, высказанные в мирной форме были услышаны. В регионах, где сохранена стабильность ситуации, будет поэтапно снят режим ЧП", - добавил Токаев.