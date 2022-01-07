Токаев дал приказ стрелять на поражение в рамках АТО в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь на поражение в рамках антитеррористической операции, которая проводится по всей стране. По его словам, власти не будут идти на переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram портала orda.kz.
"Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками и убийцами. Нам пришлось иметь дело с бандитами и террористами, подготовленными. Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время", - заявил Токаев.
По его словам, только на Алматы "напали 20 тысяч бандитов", в том числе граждане других стран. Он также заверил, что "операция против боевиков будет идти до конца", а кто не сдастся - будет ликвидирован.
"Все требования, высказанные в мирной форме были услышаны. В регионах, где сохранена стабильность ситуации, будет поэтапно снят режим ЧП", - добавил Токаев.
Напомним, ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана ввели "красный уровень" опасности, проводится антитеррористическая операция.
До этого Токаев заявлял, что конституционный порядок восстановлен во всех регионах страны.