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Токаев дал приказ стрелять на поражение в рамках АТО в Казахстане

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Астана, Пятница 07 января 2022 10:47
Токаев дал приказ стрелять на поражение в рамках АТО в Казахстане Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (t me nexta live)
Автор: Сергей Новиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь на поражение в рамках антитеррористической операции, которая проводится по всей стране. По его словам, власти не будут идти на переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram портала orda.kz.

"Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками и убийцами. Нам пришлось иметь дело с бандитами и террористами, подготовленными. Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время", - заявил Токаев.

По его словам, только на Алматы "напали 20 тысяч бандитов", в том числе граждане других стран. Он также заверил, что "операция против боевиков будет идти до конца", а кто не сдастся - будет ликвидирован.

"Все требования, высказанные в мирной форме были услышаны. В регионах, где сохранена стабильность ситуации, будет поэтапно снят режим ЧП", - добавил Токаев.

Напомним, ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана ввели "красный уровень" опасности, проводится антитеррористическая операция.

До этого Токаев заявлял, что конституционный порядок восстановлен во всех регионах страны.

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