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Протесты в Казахстане. Токаев заявил, что аэропорт Алматы захватили для прохода "боевиков"

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Суббота 29 января 2022 18:09
Протесты в Казахстане. Токаев заявил, что аэропорт Алматы захватили для прохода "боевиков" Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (facebook.com/karasayinfo.kz)
Автор: Валерия Полищук

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время январских событий захват аэропорта в Алматы был организован, чтобы обеспечить проход в город прилетевших под видом гастарбайтеров "боевиков". По его словам, это была тщательно спланированая акция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.kz

"Боевики организовали захват аэропорта, сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией", - сказал президент Казахстана.

По его словам, "боевиков" интересовали материалы уголовных дел и досье на казахских силовиков.

"Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов, это была тщательно спланированная акция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа", - добавил Токаев.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января протесты резкого подорожания сжиженного газа. Впоследствии начались столкновения с силовиками. Правоохранители задержали в качестве подозреваемых 780 человек.

Ранее сообщалось, что несколько десятков протестующих захватили аэропорт Алматы. В результате воздушная гавань приостановила работу.

Ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиках. При этом список жертв не опубликован.

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