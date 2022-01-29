Протести в Казахстані. Токаєв заявив, що аеропорт Алмати захопили для проходу "бойовиків"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що під час січневих подій захоплення аеропорту в Алмати було організовано, щоб забезпечити прохід в місто прилетіли під виглядом гастарбайтерів "бойовиків". За його словами, це була ретельно спланована акція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.kz

"Бойовики організували захоплення аеропорту, зараз слідство показує, що аеропорт був захоплений для того, щоб забезпечити прохід через нього громадян, які прилетіли з одного центральноазіатського міста. Це були підготовлені бойовики, які, природно, прилетіли під виглядом гастарбайтерів, їх провели через прикордонні стійки, запустили в місто і приступили до керівництва операцією", - сказав президент Казахстану.

За його словами, "бойовиків" цікавили матеріали кримінальних справ і досьє на казахських силовиків.

"Цих людей, природно, матеріальні цінності не цікавили. Вони керували атаками на адміністративні будівлі, їх цікавили кримінальні справи, досьє на співробітників правоохоронних органів, це була ретельно спланована акція, за своєю суттю терористична, із залученням бойовиків з-за кордону", - додав Токаєв.