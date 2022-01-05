UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Протесты в Казахстане. Просят ли украинцы об эвакуации: ответ Кулебы

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на протесты в Казахстане. Посольство еще не получило ни одного сообщения от граждан Украины об угрозе их жизни и безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

Он призвал украинцев регистрироваться в системе "Друг", в случае угрозы жизни сообщать посольству.

"По состоянию на сейчас посольство в Казахстане не получило ни одного сообщения от граждан Украины относительно угрозы жизни и безопасности... Граждане должны избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут угрожать их жизни и здоровью", - отметил он.

Напомним, в Казахстане на фоне массовых протестов отключили проводной интернет и голосовую связь.

Отметим, столица Казахстана ввела режим чрезвычайного положения.

Читайте РБК-Украина в Google News
КазахстанДмитрий Кулеба