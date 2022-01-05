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По всему Казахстану отключили интернет. Сайты СМИ не работают

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Алматы, Среда 05 января 2022 13:45
По всему Казахстану отключили интернет. Сайты СМИ не работают Фото: в Алматы отключали проводной интернет (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Казахстане на фоне массовых протестов отключали проводной интернет и голосовую связь. Мобильный интернет тоже не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Vласть".

Интернет-провайдер Казахтелеком отключил интернет во всей стране.

Отметим, сайты ряда госорганов Казахстана не доступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране.

В Казахстане интернет упал до нуля.

По всему Казахстану отключили интернет. Сайты СМИ не работают

Телеканал КТК приостановил свое вещание, сообщил шеф-редактор дирекции информационных программ КТК Алексей Рыблов.

"Нам поступил сигнал от охраны, что здание будет обесточено, соответственно нам нужно эвакуироваться, иначе мы не сможем выйти. Руководством было принято решение об эвакуации сотрудников телеканала. После того как все покинули здание, телецентр был обесточен и прервано вещание телеканала", – сообщил Алексей Рыблов.

Напомним, в городе Нур-Султан (столица Казахстана) введен режим чрезвычайного положения. Он будет действовать с 5 по 19 января.

Отметим, в Алматы митингующие пытались прорваться на территорию резиденции президента. Их несколько тысяч.

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