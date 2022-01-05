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Столица Казахстана вводит режим чрезвычайного положения

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Казахстан, Среда 05 января 2022 12:15
Столица Казахстана вводит режим чрезвычайного положения
Автор: Мария Кучерявец

В городе Нур-Султан (столица Казахстана) введен режим чрезвычайного положения. Он будет действовать с 5 по 19 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

Так, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице с 16:00 5 января, который будет действовать до 19 января.

Кроме этого в городе будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00.

"Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Нур-Султана и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении", - говорится в тексте документа.

Согласно документу, власти поручили ввести на период действия чрезвычайного положения такие меры и временные ограничения в столице:

1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирования транспорта;

2) установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Нур-Султане;

3) обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный осмотр, осмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

4) ограничить въезд в город Нур-Султан, а также выезд из него;

5) запретить организацию и проведение мирного собрания, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

6) запретить забастовки и другие способы остановки или прекращения деятельности юридических лиц;

7) запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим обращения лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, этилового спирта, алкогольной продукции;

8) обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, у юридических лиц временное изъятие, вместе с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, как и боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Отметим, что это уже четвертый регион Казахстана, где введено ЧС.

Сегодня ночью режим НС был введен в Алматы и Мангистауской области, днем - в Алматинской. В городе и регионах также действует комендантский час.

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