Протести в Казахстані. Чи просять українці про евакуація: відповідь Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на протести в Казахстані. Посольство ще не отримало жодного повідомлення від громадян України щодо загрози їх життю і безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
Він закликав українців реєструватися в системі "Друг", у разі загрози життю повідомляти посольство.
"Станом на зараз посольство в Казахстані не отримало жодного повідомлення від громадян України щодо загрози життю і безпеці... Громадяни мають уникати участі у масових заходах, які можуть загрожувати їх життю і здоров'ю", - зазначив він.