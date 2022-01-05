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Протесты в Казахстане: премьер Армении начал консультации с главами стран ОДКБ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер Армении Никол Пашинян начал консультации с главами стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в Казахстане. Накануне он провел телефонный разговор с президентом страны Касымом-Жомаром Токаевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Пашиняна.

По его словам, он провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомаром Токаевым о сложившейся в стране ситуации. Пашинян отметил, что казахский лидер попросил его о помощи со стороны ОДКБ.

"Как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ немедленно приступаю к консультациям с руководителями государств-членов организации", - добавил премьер Армении.

Напомним, вечером 5 января в Алматы началась антитеррористическая операция для подавления массовых акций протеста.

Отметим, ранее Касым-Жомар Токаев попросил ОДКБ о помощи в подавлении акций протеста.

Как сообщало РБК-Украина, в состав ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В рамках организации страны-участницы договора могут отправлять свои войска в Казахстан.

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КазахстанАрменияНикол Пашинян