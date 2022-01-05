Протести в Казахстані: прем'єр Вірменії почав консультації з главами країн ОДКБ

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян почав консультації з главами країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у зв'язку з ситуацією в Казахстані. Напередодні він провів телефонну розмову з президентом країни Касимом-Жомаром Токаєвим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Пашиняна.
За його словами, він провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомаром Токаєвим про ситуацію, що склалася в країні. Пашинян зазначив, що Казахський лідер попросив його про допомогу з боку ОДКБ.
"Як голова Ради колективної безпеки ОДКБ негайно приступаю до консультацій з керівниками держав-членів організації", - додав прем'єр Вірменії.
Нагадаємо, ввечері 5 січня в Алмати почалася антитерористична операція для придушення масових акцій протесту.
Зазначимо, раніше Касим-Жомар Токаєв попросив ОДКБ про допомогу в придушенні акцій протесту.
Як повідомляло РБК-Україна, до складу ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. В рамках організації країни-учасниці договору можуть надсилати свої війська до Казахстану.