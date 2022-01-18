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Протесты в Казахстане: Начато почти 700 расследований по тяжким и особо тяжким преступлениям

Автор: Ольга Белей

В Казахстане после массовых демонстраций в начале январе 2022 года по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. Правоохранителями было задержано в качестве подозреваемых 780 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Казинформ".

"По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 - по актам терроризма, 15 - по убийствам, шесть дел - по фактам пропаганды и призывам к захвату власти. Задержано в качестве подозреваемых 780 лиц, из них по 695 судом санкционирован арест. Хотел бы еще раз акцентировать внимание, что эти дела относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщил старший помощник Генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин.

Он также заверил, что по всем фактам прокуроры обеспечивают соблюдение прав граждан, всем фигурантам уголовных дел, в том числе всем задержанным, предоставляется своевременная юридическая помощь.

Напомним, ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиках. При этом список жертв не опубликован.

Отметим, 2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого подорожания сжиженного газа. Участники выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.

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Казахстан