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Протести в Казахстані: розпочато майже 700 розслідувань за тяжкими і особливо тяжкими злочинами

Автор: Ольга Белей

У Казахстані після масових демонстрацій на початку січні 2022 року за тяжкими та особливо тяжкими злочинами розпочато 695 досудових розслідувань. Правоохоронцями було затримано в якості підозрюваних 780 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Казінформ".

"За тяжкими та особливо тяжкими злочинами розпочато 695 досудових розслідувань, у тому числі 44 - за актами тероризму, 15 - за вбивствами, шість справ - за фактами пропаганди та закликами до захоплення влади. Затримано в якості підозрюваних 780 осіб, з них по 695 судом санкціоновано арешт. Хотів би ще раз акцентувати увагу, що ці справи відносяться до категорії тяжких і особливо тяжких злочинів", - повідомив старший помічник Генерального прокурора Казахстану Азамат Саргазін.

Він також запевнив, що за всіма фактами прокурори забезпечують дотримання прав громадян, всім фігурантам кримінальних справ, у тому числі всім затриманим, надається своєчасна юридична допомога.

Нагадаємо, раніше влада Казахстану повідомила про 225 загиблих в ході протестів і антитерористичної операції, в тому числі 19 силовиків. При цьому список жертв не опублікований.

Зазначимо, 2 січня в Казахстані почалися протести через різке подорожчання скрапленого газу. Учасники висунули політичні вимоги, проте згодом почалися сутички з силовиками.

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Казахстан