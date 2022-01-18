Протести в Казахстані: розпочато майже 700 розслідувань за тяжкими і особливо тяжкими злочинами

У Казахстані після масових демонстрацій на початку січні 2022 року за тяжкими та особливо тяжкими злочинами розпочато 695 досудових розслідувань. Правоохоронцями було затримано в якості підозрюваних 780 осіб.

"За тяжкими та особливо тяжкими злочинами розпочато 695 досудових розслідувань, у тому числі 44 - за актами тероризму, 15 - за вбивствами, шість справ - за фактами пропаганди та закликами до захоплення влади. Затримано в якості підозрюваних 780 осіб, з них по 695 судом санкціоновано арешт. Хотів би ще раз акцентувати увагу, що ці справи відносяться до категорії тяжких і особливо тяжких злочинів", - повідомив старший помічник Генерального прокурора Казахстану Азамат Саргазін.

Він також запевнив, що за всіма фактами прокурори забезпечують дотримання прав громадян, всім фігурантам кримінальних справ, у тому числі всім затриманим, надається своєчасна юридична допомога.