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Протесты в Казахстане могут повлиять на курс биткоина

Автор: Ольга Белей

Беспорядки в Казахстане могут привести к снижению хешрейта биткоина. Из-за нестабильной обстановки в стране майнеры первой криптовалюты могут начать покидать страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический сервис BitMEX Research.

"Беспорядки в Казахстане могут привести к снижению хешрейта биткоина", - пишет издание.

В частности, аналитики уверены, что из-за нестабильной обстановки в стране майнеры первой криптовалюты начнут покидать страну. Также они напомнили, что на Казахстан приходится 18,1% хешрейта биткоина.

Стоит отметить, что хешрейт биткоина упал на фоне отключения интернета в Казахстане. Больше всего пострадали майнинговые пулы 1THash (-82%), OKExPool (-46.3%) и KuCoinPool (-22.7%).

В свою очередь аналитик издания TheBlock Ларри Чермак заявил, что за несколько часов отсутствия интернета хешрейт биткоина упал на 12%.

"Похоже, что влияние на хешрейт снизилось на 12% только за последние несколько часов с момента отключения интернета", - написал он.

Отметим, в Казахстане прямо сейчас масштабные протесты. Из-за беспорядков в стране отключили проводной интернет и голосовую связь.

О том, почему протестует Казахстан, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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Казахстан