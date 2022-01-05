Протесты в Казахстане могут повлиять на курс биткоина

Беспорядки в Казахстане могут привести к снижению хешрейта биткоина. Из-за нестабильной обстановки в стране майнеры первой криптовалюты могут начать покидать страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический сервис BitMEX Research.
"Беспорядки в Казахстане могут привести к снижению хешрейта биткоина", - пишет издание.
В частности, аналитики уверены, что из-за нестабильной обстановки в стране майнеры первой криптовалюты начнут покидать страну. Также они напомнили, что на Казахстан приходится 18,1% хешрейта биткоина.
Стоит отметить, что хешрейт биткоина упал на фоне отключения интернета в Казахстане. Больше всего пострадали майнинговые пулы 1THash (-82%), OKExPool (-46.3%) и KuCoinPool (-22.7%).
В свою очередь аналитик издания TheBlock Ларри Чермак заявил, что за несколько часов отсутствия интернета хешрейт биткоина упал на 12%.
"Похоже, что влияние на хешрейт снизилось на 12% только за последние несколько часов с момента отключения интернета", - написал он.
Отметим, в Казахстане прямо сейчас масштабные протесты. Из-за беспорядков в стране отключили проводной интернет и голосовую связь.
О том, почему протестует Казахстан, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.