От цены на газ до требований смены власти: почему Казахстан протестует

Четвертый день в Казахстане продолжаются протесты. В столице и нескольких регионах введено чрезвычайное положение, не работает интернет и связь. На фоне беспорядков правительство страны было отправлено в отставку, однако уличные протесты не утихают. Митингующие продолжают требовать ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

Подробнее о том, что происходит в Казахстане - в материале РБК-Украина.

Президент Казахстана выступил с обращением

Глава Республики Казахстан обратился к нации на фоне массовых протестов. Он заявил, что будет действовать максимально жестко в ответ на беспорядки, и не собирается покидать солицу.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев объявил, что с сегодняшнего дня вступает в должность председателя Совета безопасности. Ранее данный пост бессменно с 1991 года занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.

В своем обращении Токаев сказал, что вскоре выйдет с новым пакетом предложений.

Требования протестующих

Протесты в городах Казахстана начались после подорожания цен на сжиженный газ в два раза с 1 января. Стоимость основного для казахов вида топлива повысилась с 60 до 120 тенге за литр после изменения порядка формирования цен - все торги перешли на электронную биржу.

Люди вышли на улицы с требованием снижения цен на газ до 50 тенге. Также митингующие потребовали отставки правительства, искоренения коррупции и ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Ситуация обостряется

Наиболее массовые акции 5 января проходят в Алматы. Толпа из нескольких тысяч митингующих пошла на штурм резиденции президента.

Также участники протестов ворвались в городскую администрацию (акимат), выбили окна и двери. В помещениях мэрии начался пожар, произошло возгорание в здании прокуратуры Алматы.

Беспорядки сопровождаются стрельбой, взрывами светошумовых гранат. Протестующие используют палки, щиты, гранаты, зажигательные смеси. В город стянули тысячи военных и бронетехнику.

Protesters stormed public buildings in Kazakhstan’s biggest city as security forces struggled to control them after the government resigned in response to popular anger over an increase in fuel prices https://t.co/sPadaD4lLX pic.twitter.com/MnA8FUWIL3 — Reuters (@Reuters) January 5, 2022

В других городах волнения также не утихают. Люди атакуют здания акиматов. В Актау, Семее, Усть-Каменогорске, Актобе продолжаются стычки с правоохранителями. Силовики стреляют резиновыми пулями, поливают митингующих водой.

Однако некоторые правоохранители переходят на сторону протестующих. Так, в Атырау к участникам митинга присоединился весь состав полицейского участка.

Погромы и сотни пострадавших

В ходе столкновений в городах Казахстана пострадало несколько сотен человек, более 90 правоохранителей получили травмы. В результате нападений на силовиков задержали около 200 участников беспорядков.

За ночь протестов в Алматы было сожжено 120 автомобилей, в том числе машины полиции, скорой помощи. Митингующие разгромили сотни магазинов, кафе, офисов.

Блокировка интернета, связи и остановка телевещания

5 января провайдер Казахтелеком заблокировал доступ к интернету по всей стране. Интернет перестал работать у мобильных и проводных операторов. Не доступны для просмотра сайты государственных органов из-за границы.

В Алматы перестала работать телефонная связь. Наблюдаются проблемы в работе банков и системы безналичной оплаты.

Кроме того, сегодня прекратил вещание телеканал КТК. Все сотрудники покинули здание телецентра, оно обесточено. Ранее одного из корреспондентов канала в Алматы схватили и около часа удерживали митингующие.

Также участники протестов с дубинками ворвались в здание телеканала "Мир24" и потребовали выхода в прямой эфир.

Режим ЧП

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении режима чрезвычайного положения в столице Нур-Султане с 5 по 19 января.

В ночное время в городе будет действовать комендантский час, ограничивается движение транспорта, въезд и выезд за пределы столицы. На время действия ЧП запрещаются мирные собрания и забастовки, продажа оружия, взрывчатых веществ.

Ранее режим ЧП объявили в Алматы, Алматинской и Мангистауской области.

Власть идет на уступки

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства, назначил нового государственного секретаря и и.о. премьера.

Виновными в начале протестов глава государства назвал министерство энергетики, а также компании"Казмунайгаз" и "Казахгаз". Для стабилизации ситуации было введено государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель на 180 дней.

В частности, правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау снизить цену на газ в два раза до 50 тенге за литр. Кроме того, власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.

Касым-Жомарт Токаев также объявил, что в ближайшее время обсудит вопрос о прекращении деятельности парламента и возможности проведения общенациональных выборов.

Назарбаев - 30 лет у власти в Казахстане

81-летний Нурсултан Назарбаев был несменным лидером Казахстана с 1989 года.

Первый президент республики сложил полномочия в 2019 году, но сохранил за собой до настоящего времени пост главы Совета безопасности Казахстана и члена Конституционного совета.

Также до осени прошлого года Назарбаев возглавлял правящую партию "Нур Отан" в парламенте. Передал полномочия главы политсилы президенту Касым-Жомарт Токаеву 23 ноября 2021.

Нурсултан Назарбаев в Казахстане является "лидером нации" - Елбасы. Это законный пожизненный статус, который защищает первого президента и членов его семьи от любых преследований.

В 2019 году в честь Назарбаева столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан. Его же имя носят международный аэропорт и железнодорожный вокзал столицы.

1 декабря в Республике Казахстан отмечается День первого президента - официальный выходной день. Еще один государственный праздник совпадает с днем рождения Нурсултана Назарбаева - День столицы (6 июля).