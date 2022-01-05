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Протести в Казахстані можуть вплинути на курс біткоіна

Автор: Ольга Белей

Заворушення в Казахстані можуть привести до зниження хешрейта біткоіна. Через нестабільну обстановку в країні майнери першої криптовалюта можуть почати полишати країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний сервіс BitMEX Research.

"Заворушення в Казахстані можуть привести до зниження хешрейта біткоіна", - пише видання.

Зокрема, аналітики впевнені, що через нестабільну обстановку в країні майнери першої криптовалюти почнуть залишати країну. Також вони нагадали, що на Казахстан припадає 18,1% хешрейта біткоіна.

Варто відзначити, що хешрейт біткоіна впав на тлі відключення інтернету в Казахстані. Найбільше постраждали майнінгові пули 1thash (-82%), OKExPool (-46.3%) і KuCoinPool (-22.7%).

У свою чергу аналітик видання TheBlock Ларрі Чермак заявив, що за кілька годин відсутності інтернету хешрейт біткоіна впав на 12%.

"Схоже, що вплив на хешрейт знизився на 12% тільки за останні кілька годин з моменту відключення інтернету", - написав він.

Варто відзначити, що у Казахстані прямо зараз масштабні протести. Через заворушення у країні відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.

Про те, чому протестує Казахстан, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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Казахстан