Протесты в Казахстане могут повлиять на курс биткоина

"Беспорядки в Казахстане могут привести к снижению хешрейта биткоина", - пишет издание.

The situation in Kazakhstan could potentially impact the Bitcoin hashrate & Bitcoin miners, for example another mass re-deployment https://t.co/5HVGuge3ej Kazakhstan has an 18.1% share of the Bitcoin network hashrate Source: https://t.co/vSvjChEe7l https://t.co/jh9dzcOhwq pic.twitter.com/YQGK0N8dNK

В частности, аналитики уверены, что из-за нестабильной обстановки в стране майнеры первой криптовалюты начнут покидать страну. Также они напомнили, что на Казахстан приходится 18,1% хешрейта биткоина.



Стоит отметить, что хешрейт биткоина упал на фоне отключения интернета в Казахстане. Больше всего пострадали майнинговые пулы 1THash (-82%), OKExPool (-46.3%) и KuCoinPool (-22.7%).



В свою очередь аналитик издания TheBlock Ларри Чермак заявил, что за несколько часов отсутствия интернета хешрейт биткоина упал на 12%.

"Похоже, что влияние на хешрейт снизилось на 12% только за последние несколько часов с момента отключения интернета", - написал он.

Internet has been down in Kazahstan for a few hours where roughly 18% if Bitcoin's hashrate is.



Looks like the impact on the hashrate is so far 12% drop just in the last few hours since internet went down. pic.twitter.com/FcTDsJ6R77