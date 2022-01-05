Протесты в Казахстане могут повлиять на курс биткоина
Беспорядки в Казахстане могут привести к снижению хешрейта биткоина. Из-за нестабильной обстановки в стране майнеры первой криптовалюты могут начать покидать страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический сервис BitMEX Research.
"Беспорядки в Казахстане могут привести к снижению хешрейта биткоина", - пишет издание.
The situation in Kazakhstan could potentially impact the Bitcoin hashrate & Bitcoin miners, for example another mass re-deploymenthttps://t.co/5HVGuge3ej— BitMEX Research (@BitMEXResearch) January 5, 2022
Kazakhstan has an 18.1% share of the Bitcoin network hashrate
Source: https://t.co/vSvjChEe7l https://t.co/jh9dzcOhwq pic.twitter.com/YQGK0N8dNK
В частности, аналитики уверены, что из-за нестабильной обстановки в стране майнеры первой криптовалюты начнут покидать страну. Также они напомнили, что на Казахстан приходится 18,1% хешрейта биткоина.
Стоит отметить, что хешрейт биткоина упал на фоне отключения интернета в Казахстане. Больше всего пострадали майнинговые пулы 1THash (-82%), OKExPool (-46.3%) и KuCoinPool (-22.7%).
В свою очередь аналитик издания TheBlock Ларри Чермак заявил, что за несколько часов отсутствия интернета хешрейт биткоина упал на 12%.
"Похоже, что влияние на хешрейт снизилось на 12% только за последние несколько часов с момента отключения интернета", - написал он.
Internet has been down in Kazahstan for a few hours where roughly 18% if Bitcoin's hashrate is.— Larry Cermak (@lawmaster) January 5, 2022
Looks like the impact on the hashrate is so far 12% drop just in the last few hours since internet went down. pic.twitter.com/FcTDsJ6R77
Отметим, в Казахстане прямо сейчас масштабные протесты. Из-за беспорядков в стране отключили проводной интернет и голосовую связь.
О том, почему протестует Казахстан, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.