Протести в Казахстані можуть вплинути на курс біткоіна
Заворушення в Казахстані можуть привести до зниження хешрейта біткоіна. Через нестабільну обстановку в країні майнери першої криптовалюта можуть почати полишати країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний сервіс BitMEX Research.
"Заворушення в Казахстані можуть привести до зниження хешрейта біткоіна", - пише видання.
The situation in Kazakhstan could potentially impact the Bitcoin hashrate & Bitcoin miners, for example another mass re-deploymenthttps://t.co/5HVGuge3ej— BitMEX Research (@BitMEXResearch) January 5, 2022
Kazakhstan has an 18.1% share of the Bitcoin network hashrate
Source: https://t.co/vSvjChEe7l https://t.co/jh9dzcOhwq pic.twitter.com/YQGK0N8dNK
Зокрема, аналітики впевнені, що через нестабільну обстановку в країні майнери першої криптовалюти почнуть залишати країну. Також вони нагадали, що на Казахстан припадає 18,1% хешрейта біткоіна.
Варто відзначити, що хешрейт біткоіна впав на тлі відключення інтернету в Казахстані. Найбільше постраждали майнінгові пули 1thash (-82%), OKExPool (-46.3%) і KuCoinPool (-22.7%).
У свою чергу аналітик видання TheBlock Ларрі Чермак заявив, що за кілька годин відсутності інтернету хешрейт біткоіна впав на 12%.
"Схоже, що вплив на хешрейт знизився на 12% тільки за останні кілька годин з моменту відключення інтернету", - написав він.
Internet has been down in Kazahstan for a few hours where roughly 18% if Bitcoin's hashrate is.— Larry Cermak (@lawmaster) January 5, 2022
Looks like the impact on the hashrate is so far 12% drop just in the last few hours since internet went down. pic.twitter.com/FcTDsJ6R77
Варто відзначити, що у Казахстані прямо зараз масштабні протести. Через заворушення у країні відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.
Про те, чому протестує Казахстан, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.