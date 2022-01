Протести в Казахстані можуть вплинути на курс біткоіна

"Заворушення в Казахстані можуть привести до зниження хешрейта біткоіна", - пише видання.

The situation in Kazakhstan could potentially impact the Bitcoin hashrate & Bitcoin miners, for example another mass re-deployment https://t.co/5HVGuge3ej Kazakhstan has an 18.1% share of the Bitcoin network hashrate Source: https://t.co/vSvjChEe7l https://t.co/jh9dzcOhwq pic.twitter.com/YQGK0N8dNK

Зокрема, аналітики впевнені, що через нестабільну обстановку в країні майнери першої криптовалюти почнуть залишати країну. Також вони нагадали, що на Казахстан припадає 18,1% хешрейта біткоіна.



Варто відзначити, що хешрейт біткоіна впав на тлі відключення інтернету в Казахстані. Найбільше постраждали майнінгові пули 1thash (-82%), OKExPool (-46.3%) і KuCoinPool (-22.7%).



У свою чергу аналітик видання TheBlock Ларрі Чермак заявив, що за кілька годин відсутності інтернету хешрейт біткоіна впав на 12%.

"Схоже, що вплив на хешрейт знизився на 12% тільки за останні кілька годин з моменту відключення інтернету", - написав він.

Internet has been down in Kazahstan for a few hours where roughly 18% if Bitcoin's hashrate is.



Looks like the impact on the hashrate is so far 12% drop just in the last few hours since internet went down. pic.twitter.com/FcTDsJ6R77