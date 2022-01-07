Протесты в Казахстане: Армения отправила своих военных для участия в миссии ОДКБ

Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) продолжает отправлять свои силы в Казахстан . От Армении в страну отправили 100 "миротворцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Армении .

Решение о прибытии военных в Казахстан власти Армении приняли утром 7 января. В Минобороны Армении заявили, что войска вводят в Казахстан в соответствии с решением Совбеза Организации Договора коллективной безопасности.

Так, 7 января "миротворцев" отправили на самолете в страну для подавления протестов. При этом власти Армении утверждают, что военные будут привлечены только для охраны объектов критической инфраструктуры. Однако ранее в ОДКБ одобрили использование оружия "миротворцами" против митингующих.